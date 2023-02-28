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Kemal Doğulu depremde dört arkadaşını kaybetti. Halen enkazdan çıkarılmadılar 

Kemal Doğulu, depremle ilgili konuştu: Dört yakın arkadaşımı kaybettim. Çok zor durum. Hatay'dalardı. Halen enkazdan çıkarılmadılar.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 16:35
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Halen enkazdan çıkarılmadılar! Kemal Doğulu depremde dört arkadaşını kaybetti

Kemal Doğulu depremde dört arkadaşını kaybetti. Halen enkazdan çıkarılmadılar 
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Ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun abisi ve modacı Kemal Doğulu, Nişantaşı City's'de görüntülendi. 


Depremzedeler için çalıştığını söyleyen Doğulu, "İlk günden beri Nihat Odabaşı ve arkadaşlarla birlikte onların ihtiyacı için çalışıyoruz. Kendim deprem bölgesine gidip saç kesme ve animasyon yapmak istiyorum. Mart ayının ikinci haftasına kadar sahnelerimi iptal ettim. Sahneye çıkıp şarkı söylemek ve dans etmek gibi enerjim yok. Huzur ve mutluluk bulmaya çalışıyoruz ama olmuyor" dedi.
“İNSANLARA SEVDİĞNİZİ SÖYLEYİN”

Doğulu, "Depremden sonra değer yargılarınız değişti mi?" sorusuna, "Dört yakın arkadaşımı kaybettim. Çok zor durum. Hatay'dalardı. Halen enkazdan çıkarılmadılar. Bütün her şeye bakış açım değişti. İnsanlara sevdiğinizi söyleyin" cevabını verdi.


 

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