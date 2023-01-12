Kadir Doğulu çalıntı hikaye iddialarına cevap verdi

Oyuncu Kadir Doğulu, Yeniköy'deki Fiko Ocakbaşı çıkışında görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda O Ses Türkiye Yılbaşı programında eşi Neslihan Atagül ile yaşadığı bir olayı anlatan Kadir Doğulu'nun, bu olayı sosyal medyadan alıntıladığı iddia edilmişti.

"HERKESİN YAŞADIĞI BİR HİKAYE"

Bu olaylara açıklık getiren Kadir Doğulu, "Hepimiz birbirimizin aynısıyız, benziyoruz birbirimize. Bu sadece bana ait bir hikaye değil. Herkesin yaşadığı bir hikaye. Biz hepimiz birbirimizle aynıyız. Herkes yaşıyor. Sizler de eşiniz ve kız arkadaşınız ile bu tarz olaylar yaşamıyor musunuz? Birilerinin daha yaşıyor olması anormal değil. Herkes algıda eşsiz ama yaşantı olarak bir. Şu örneği vereyim, herkes arife günü trafiğe yakalanmayayım diye çıkmıyor ertesi gün çıkar trafiğe yakalanır" dedi.

"BENİM HABERİM YOK"

Uraz Kaygılaroğlu bu olayların ardından sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile Kadir Doğulu'nun anlattığı bu olaya gönderme yapmıştı. Bu sorular üzerine ise Doğulu, "Benim bir şeyden haberim yok, göndermeden haberim yok." diye konuştu.

