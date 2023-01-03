Uraz Kaygılaroğlu Kadir Doğulu'yu ti'ye aldı

O Ses Yılbaşı'na katılan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül ile küslük hikayesinin çalıntı olduğu iddia edilmişti.

Kadir Doğulu'nun anlattığı bu küslük hikayesinin başka bir yerden alıntı olduğu ortaya çıktı. Kadir Doğulu şunları söyledi: "Biz bir gün tartıştık, sanıyorlar ki biz hiç tartışmıyoruz. Biz o kadar büyük tartıştık ki ben vurdum kapıyı çıktım. İşlerimi halletim. Geldim eve, koltukta uyuyakalmış. Hayatta bırakmam onu koltukta. Kucaklarım götürürüm beraber yatacağımız yere. O gün yapmadım. Çünkü kızgındım. Yapmadım gittim yatak odasına yattım. Sabah oldu. O da kızgındı. Dedim ki ara mı versek. O da tamam verelim dedi. Birkaç saat geçti Tam dışarı çıkacağım boynumdan öptü. Konuştuk, dün gece eve geldiğini fark ettim dedi. Çok bekledim beni almanı. Ben de dedim çok bekledim aç mısın diye kalkıp bana sormanı. Bizim miladımız oldu. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor."



Uraz Kaygılaroğlu yaşanan bu trajikomik olayı ti'ye alarak çok bilinen bir hikayeyi kendi hikayesi gibi anlattı.