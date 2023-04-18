Halit Ergenç depremzedeler için sunuculuk yaptı! Dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştı

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, İngiltere'de depremzedeler için düzenlenen yardım konserinde dünyaca ünlü isimlerle sunuculuk yaptı.

Halit Ergenç depremzedeler için sunuculuk yaptı! Dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştı

Sounds of Solidarity ve Communion, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerin ardından geçtiğimiz cumartesi günü yardım konseri düzenledi.

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Konserin geliri War Child ve Turkey Mozaik vakfına bağışlanarak depremzedelere ulaştırılacak.

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Gecenin sunuculuğunu ise; başarılı oyuncu Halit Ergenç ve sunucu Jumoke Fashola üstlendi.

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15 Nisan’da Royal Albert Hall’da gerçekleşen konsere oyuncu Olivia Colman, BM İyi Niyet Elçisi Gugu Mbatha-Raw ve komedyen Omid Djalili başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

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Gecede; Solidarity Ensemble grubu Anadolu ezgilerini seslendirirken, Hozier, Anna Calvi, Dermot Kennedy, Marcus Mumford, Nilüfer Yanya ve James Bay canlı performanslar sergiledi.

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