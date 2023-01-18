Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç'ten çok konuşulacak taklit

Çocuklarını İngiltere'de büyütmeyi tercih eden oyuncu çift yaşantılarına dair paylaşımlarla İngiltere'de sürdürdükleri hayatın neye benzediğini gözler önüne seriyor.

Kaldıkları evden, gittikleri yerlere kadar pek çok başlıkta takipçilerine paylaşımda bulunan Bergüzar Korel, bu defa Halit Ergenç'le birlikte geçirdiği romantizm dozu yüksek güne dair paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından baş başa geçirdikleri güne dair detayları paylaşan Bergüzar Korel, paylaşımının sonuna eklediği video ile takipçilerini güldürdü.

Oturdukları bir kafede kocası Ergenç'ten kendisinin nasıl uyuduğunun taklidini yapmasını isteyen Bergüzar Korel o anları sevenlerinin beğenisine sundu.

İşte Bergüzar Korel'in eşiyle birlikte geçirdiği romantik güne dair paylaşımı:

Bugün baş başa kaçtık evden, nehir kenarında bisiklete bindik, sonra yemeğe oturduk. Uyurken hep izler beni, güzelliğimin gölgesinde uyuyakalır, onu anlatıyor.

Bu romantik anlarımızı sizlerle paylaşmak istedim. Biraz ilham almak isterseniz yana kaydırmanız yeterli.

Başak olanlar beni anladı