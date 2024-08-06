Halk TV'den Ece Üner atağı

Sunduğu haberlere yaptığı yorumlarla büyük ses getiren başarılı spiker Ece Üner’in yeni adresi belli oldu. Üner, yeni yayın döneminde Halk TV’de ana haber bültenini sunacak.

Son olarak Sözcü TV’de ‘Sözün Gücü’ programını sunan Ece Üner, müjdeyi sosyal medya hesabı X’ten (Twitter) verdi: “Halkın, halk için, halk tarafından en doğru şekilde bilgilendirilmesi için Halk TV ailesine katıldım. Halk’ın en iyi bülteni için çok çalışacağız.”

Haberi olduğu gibi sunan değil; yorumlayarak izleyiciye aktaran spikerleri hep ilgiyle izlerim. Ece Üner de bu isimlerden birisi. Burada da yine çok konuşulacak işlere imza atacağına inanıyorum. Ece Üner’e Halk TV’deki yeni yolculuğunda başarılar diliyorum.

Melike Şahin’den ‘Ortak’ sürprizi

Melike Şahin, Kasım ayında yayınlayacağı ikinci albümü ‘Akkor’dan yeni tekli çalışması ‘Ortak’ı, Gülbaba Records & Diva Bebe Records etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri Melike Şahin’e ait olan şarkının müziği Melike Şahin ve Zafer Tunç Resuloğlu imzası taşıyor. Dinleyicileri kalplerinin karanlık dehlizlerine sürüklemeyen şarkı, yarıda kalmış bir dostluğun ve kırgınlıklara rağmen özlemenin kalbimizdeki tarifsiz yükünü sorguluyor.

Melike Şahin’in diğer şarkılarından da alışık olduğumuz yüreğe işleyen temaları bambaşka bir şekilde ele alan ‘Ortak’ı ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

‘Afife’nin provaları başladı

Türk Tiyatrosu’nun öncü isimlerinden Afife Jale’nin hayat hikâyesinin anlatıldığı ‘Afife’ oyununun provaları başladı.

‘Afife’nin 14 Eylül’de gerçekleşecek prömiyerinin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. Afife Jale’nin hayatından ilham alarak kadının sahnedeki yerini, arayışını ve mücadelesini anlatan oyun; 15 Eylül, 20 ve 21 Ekim’de tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Selin Cankı Ceylan’ın kaleme aldığı ve Demet Evgar’ın Afife’ye hayat verdiği oyunun kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Ekremcan Arslandağ gibi isimler yer alıyor.

Kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına yasak koyan düzene başkaldırının çağdaş bir yorumu olan ‘Afife’, tüm sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak.