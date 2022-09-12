Gökmen Karadağ Halk TV'ye veda etmişti. Cafer Mahiroğlu'ndan ilk açıklama geldi

Halk TV'de izleyicilerle buluşan 'Açıkça' programının sunucusu Gökmen Karadağ, önceki akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu.

Karadağ, "Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle…" diye yazdı.

Ünlü ekran yüzünün ayrılık kararı, sosyal medyada da gündem oldu.

CAFER MAHİROĞLU’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Son olarak konuyla ilgili bir açıklama da, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'ndan geldi.

Mahiroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gökmen Karadağ, Halk TV'nin sadece programcısı değil; bel kemiğidir, Cafer Mahiroglu'nun yol arkadaşı ve kardeşidir. Özel sorunlarından dolayı aldığı kararlar elbette önemlidir ama Halk TV izleyicilerinin kanalda kalması konusundaki çağrılarını da dikkate alacağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.