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Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Halk TV ile yollarını ayırdıklarını açıklayan Gökmen Karadağ ile Salim Şen'in yeni adresleri belli oldu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 01:36
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Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu

Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
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Halk TV'nin sevilen programlarından ‘Açıkça'nın sunucusu Gökmen Karadağ ile programın daimi konuğu Salim Şen, geçtiğimiz günlerde kanal ile yollarını ayırdıklarını duyurmuşlardı.

Ayrılığın ardından Karadağ ve Şen'in yeni adresi de belli oldu. İki isim Tele1 ile anlaşmaya vardı.

GÖKMEN KARADAĞ SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Gökmen Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Salim Şen'i de etiketleyerek "Açıkça yola Tele1’de @tele1comtr devam ediyor. Yakında başlıyoruz. Var mısınız @Saliimsen Bey?" ifadelerini kullandı.

Şen de Karadağ’ın paylaşımına yanıt vererek, “Elbette varım Gökmen KARADAĞ elbette… Seninle birlikte kaldığımız yerden “Açıkça” konuşmaya, “Açıkça” yorumlamaya, Tele 1 de buluşmak üzere…” dedi.

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