Halka arz furyası bitti mi?

Her şey pandemi ile başladı.

İnsanlar küçük paralarla borsaya girdi. Buna düşük faiz politikası da eklenince resmen borsa çılgınlığı yaşandı.

Sokaktaki her 5 vatandaştan 3’ü borsaya girdi.

Kimisi parasını enflasyona karşı korumak için kimisi de sadece harçlık çıkartmak için borsaya girdi.

Tabii ki bu kadar büyük talep karşısında şirketler halka açılmaya başladı.

Yüzlerce şirket halka arz kuyruğuna girdi.

Bir ekonomi gazetecisi olarak çok iyi hatırlıyorum bir şirketin halka arz sürecini.

SPK’dan çıkar çıkmaz şirket bir iletişim ajansı ile anlaşır ve kendilerini tanıtmaya çalışırdı. Şirketin finansalları analistler tarafından didik didik edilirdi.

Şirket sahipleri ve finans yöneticileri basın toplantısı yapar halka arz gelirini nasıl ve nerede kullanacaklarını anlatırdı. Ekonomi gazetecileri adeta şirketin röntgenini çıkartırdı.

Bu halka arz çılgınlığında bunların hiçbiri olmadı.

Nasıl olsa talep oluyor diye şirketler kimseyi takmadı.

Öyle bir şey öğrendim ki adeta şok oldum. Geçtiğimiz günlerde halka arz edilen şirketin fiyat tespit raporu rekor talebe rağmen sade 13 defa indirilmiş. Binlerce yatırımcı hisse ile ilgili hiç merak ettiği bilgi olmamış. İyi de konsorsiyum üyesi aracı kuruluşlar da mı merak etmedi?

Çok ilginç!

Nasıl olsa küçükler geliyor, senet tavan tavan gidiyor!

Ancak artık böyle olmuyor.

Son halka arzda bunun böyle olmadığını gördük.

Sur Tatil Evleri halka arzı artık artık furyanın bittiğini bize gösterdi.

Sur Tatil Evleri GYO, 1041 adet meskene sahip. Bunları yılın 48 haftası, haftalık devre mülk olarak hesapladığında, 67.248 adet devre mülk verebiliyor. Mevcut durumda proje henüz tamamlanmadığı için bir gelir, satış, hasılat yok… Eldeki devre mülklerin ise sadece 5.641 tanesinin ön satışı yapılmış, fakat onun da parası alınmamış. Nakit akış tablosu hareketlerinden gördüğümüz kadarıyla bir nakit girişi yok.

İşte bu şirket bile hisse sattı.

Senet daha ikinci gününde yatırımcısına zarar ettirdi. Hem de borsanın yüzde 2.5 yükseldiği gün.

Artık olmayan bir malı bile küçük yatırımcıya “çakarım şımarıklığındaki” patron dönemi kapandı.

Artık ne koysa satamayacakları bir piyasa var.

Artık furya bitti.

Talep toplayamayacaklar. İyi şirketler kendilerini anlatarak hisse satacakları dönem başlıyor.