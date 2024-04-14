Nesli tükenme tehlikesindeki akbaba Kars’ta görüntülendi

Kaynak: İHA
Nesli tükenme tehlikesindeki akbaba Kars’ta görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesinde olan Küçük Akbaba Kars’ta görüntülendi. Yoldan geçen arabalara aldırmadan yiyecek arayan akbaba bir süre sonra gözden kayboldu.

Korunması için acil önlem alınması gereken canlılar listesinde üst sırada yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Küçük Akbaba Kars’ta görüntülendi.

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Leşlerle beslendiği için 'doğanın çöpçüsü' olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan Küçük Akbaba, Kars-Erzurum Karayolu Dikme Köyü bölgesinde yiyecek ararken kameralara yansıdı. Kars-Erzurum Karayolu Dikme köyü mevkiinde yol kenarında yiyecek ararken görüntülenen Küçük Akbaba, uzun süre yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yiyecek aradı.

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Rengiyle dikkatleri üzerine çeken Küçük Akbaba, daha sonra Kars semalarında uçarak gözden kayboldu.

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