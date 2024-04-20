Ekmek bulamıyorsan ıstakoz ye!

AKP bazı konularda dünyanın en başarılı siyasi partisi.

Böyle başarılı bir siyasi parti, aslında dünya siyaset tarihinde görülmemiş.

Peki, AKP hangi konuda başarılı?

Enflasyon düşürme konusunda mı ya da halkın yaşam standardını yükseltmek konusunda mı?

Kesinlikle hayır!

Ak Parti’nin başarılı olduğu tek konu algı yönetimi. Yani Türkiye’yi öyle bir güzel algıyla yönetiyor ki siz bile zaman zaman kendinizden şüphe eder hâle geliyorsunuz.

İşte bu algı yönetiminin son örneği kafeterya protestosu.

Sosyal medya üzerinden başlatılan kafe ve lokantaları protesto ediyoruz eylemi iktidar için bulunmaz bir fırsat oldu.

Evet! Türkiye’de fiyat algımız bozuldu. Hangi ürünün ne kadar ucuz ne kadar pahalı olduğunu artık anlayamaz olduk. Çünkü fiyatlar o kadar hızlı değişiyor ki kimse pahalı ile ucuzu ayırt edemiyor.

Bir başka boyutu da var. Bugün aldığın bir ürünün fiyatını yarın bulamıyorsun. Bu nedenle aldın aldın. Ne alırsan yanına kâr kalıyor?

Tabii ki bu bozulan fiyat algısı aynı zamanda günlük yaşamımızı da olumsuz etkiliyor. Mesela bir lokantaya gidiyorsunuz. 2 kişi sıradan bir yemek istediğinizde ortaya çıkan hesap 1.500 lirayla 2.000 TL. Bu lüks bir restoranda değil, sıradan bir restoranda. Eğer lüks bir restorana gittiğiniz zaman mesela İstanbul’da iyi bir lokantaya gidip, balık ya da, et yiyeyim dediğiniz zaman ortaya çıkan fatura 5.000 liradan aşağı değil.

Böyle bir ortamda sosyal medyada başlayan protesto, iktidara ve onun medyasına adeta can simidi oldu.

Medya aranan günah keçisini buldu. İktidar suçlu değil. Fiyatları yükselten, kafeterya ve lokantalar.

Hatırlarsanız suçlu, bir süre önce tarladaki çiftçi olmuştu.

Hatta patatesi soğuk hava depolarında çürümesin diye tutan çiftçiler stokçulukla suçlanmıştı. Adam patatesi topluyor muhafaza için soğutucuda tutuyor. Yapılan baskında çiftçinin stokçu olduğu iddia ediliyordu. Böylesine saçma sapan bir algı yaratılmıştı.

Daha sonra marketlere baskın yapılmıştı. Bu marketlere cezalar yazılmıştı. Tabii ki sonra mahkeme bu cezaları iptal etti. Ama sonuçta bu marketler günah keçisi olarak kayda geçti.

Yeni günah keçisi şimdi kafeterya ve lokantalar. Enflasyonu, onlar yüksek kâr hırsı nedeniyle azdırıyor. Yoksa hükûmet bir şey yapmıyor(!) Saçma sapan ekonomi politikasıyla Türkiye bu hâle gelmedi. Üzerinden geçmediğimiz köprülere, gitmediğimiz yollara hiç para ödemedik(?) Uçmadığımız hava alanlarına da her yıl anormal paralar ödemedik! Ve ekonomimiz çok iyi. Sadece bu lokanta ve kafeler iktidarı sabote ediyor. Enflasyonun baş sorumluları o.

Ne diyelim, buna inanan inanıyor.

İnanmayan aç insanlara ise benim burada tek bir tavsiyem var.

Halk Ekmek kuyruğunda saatlerce bekleyip sıra gelmediği için boynunu büküp evine dönen o garibanlara diyorum ki ekmek bulamıyorsan ıstakoz ye kardeşim.