Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü ileri sürüldü. Bilginer'in kurucusu olduğu Oyun Atölyesi tarafından yapılan sanatçının sağlığı ile ilgili açıklama geldi.

Gizem Ertürk
Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Şimdilerde Angelina Jolie ile film çeken aynı zamanda Şahsiyet dizisinin 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan usta oyuncu Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada koronavirüse yakalandığı iddiası yalanladı.

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"HALUK BİLGİNER'İN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ PROBLEM BULUNMAMAKTADIR"

Bilginer'in kurucularından olduğu Oyun Atölyesi tarafından yapılan açıklamada 'Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı haberleri asılsızdır. Sağlığıyla ilgili bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Yoğun bir iş temposu bulunan Haluk Bilginer aynı zamanda eski eşi Zuhal Olcay'la 19 yıl aradan sonra tiyatroda bir araya geldi. İkili Kel Diva oyununda birlikte rol alacak.

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