Haluk Levent koronavirüse yakalandı: Ağır geçiyor

Konser maratonuna devam eden şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, önceki akşam Foça'da konser verdi. Konser sonrası kendisini kötü hisseden Levent, Covid-19 testi yaptırdı.
KONSERLERE ARA VERDİ
Ünlü sanatçı test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Levent, "Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Test yaptırdım. Sonuç Covid-Pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde covid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" notunu yazdı.
Konserlere ara veren Levent, 6 Eylül'de Gönen konseriyle hayranlarıyla buluşacağını da belirtti.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.