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Haluk Levent koronavirüse yakalandı: Ağır geçiyor

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından hastanede çekilen fotoğrafını paylaşarak koronavirüse yakalandığını açıkladı. Levent, "Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" diyerek herkesi uyardı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:41
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Haluk Levent ikinci kez koronavirüse yakalandı! "Dikkat edelim" diye uyardı

Haluk Levent koronavirüse yakalandı: Ağır geçiyor
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Konser maratonuna devam eden şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, önceki akşam Foça'da konser verdi. Konser sonrası kendisini kötü hisseden Levent, Covid-19 testi yaptırdı.

KONSERLERE ARA VERDİ

Ünlü sanatçı test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Levent, "Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Test yaptırdım. Sonuç Covid-Pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde covid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" notunu yazdı.


Konserlere ara veren Levent, 6 Eylül'de Gönen konseriyle hayranlarıyla buluşacağını da belirtti.
 

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