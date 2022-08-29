Haluk Levent koronavirüse yakalandı: Ağır geçiyor

Konser maratonuna devam eden şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, önceki akşam Foça'da konser verdi. Konser sonrası kendisini kötü hisseden Levent, Covid-19 testi yaptırdı.

KONSERLERE ARA VERDİ

Ünlü sanatçı test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Levent, "Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Test yaptırdım. Sonuç Covid-Pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde covid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" notunu yazdı.



Konserlere ara veren Levent, 6 Eylül'de Gönen konseriyle hayranlarıyla buluşacağını da belirtti.

