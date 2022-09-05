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Haluk Levent koronayı atlattı. Ayağının tozuyla sahneye çıktı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, önceki gece Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde üçüncü kez hayranlarını ağırladı. İkinci kez koronavirüsü atlatan Levent “Şu an iyiyim fakat keşke tekrar olmasaydı. Bu sefer biraz ağır geçti ama aşının etkisiyle ayağa kalktım” dedi. 

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 14:16
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Koronayı ağır geçirmişti! Haluk Levent hayranlarıyla buluştu

Haluk Levent koronayı atlattı. Ayağının tozuyla sahneye çıktı
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İkinci kez koronavirüsü atlatan Haluk Levent,  Kuruçeşme Açıkhava’da hayranlarıyla buluştu. Hastalık sürecini “Kovid-19’u atlattım. Şu an iyiyim fakat keşke tekrar olmasaydı. Bu sefer biraz ağır geçti ama aşının etkisiyle ayağa kalktım.’’ sözleriyle anlattı. “Yakında sürpriz var” diyen Haluk Levent, yeni albümün müjdesini sevenleriyle paylaştı.

BOĞAZ’DA HALUK LEVENT RÜZGARI

Her yaştan müzikseverin olduğu konser alanı, saatler öncesinde hınca hınç doldu. Sesi, tarzı ve yorumuyla Türk rock müziğinde ayrı bir yere sahip olan Haluk Levent, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ne giriş yapar yapmaz hayranlarını ayağa kaldırdı. Folklor ekibiyle açılışı yapan usta sanatçı, adeta Karadeniz’i sevenlerinin ayağına getirdi. Yıllar geçmesine rağmen dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle seslendiren Haluk Levent, ‘Sevenler Ağlarmış’ şarkısıyla herkesi coşturdu, ‘Elfida’ şarkısı ile duygulara tercüman oldu. 
 

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