Netanyahu'dan dikkat çeken Hamas açıklaması

Kaynak: AA
Netanyahu'dan dikkat çeken Hamas açıklaması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın İsrailli esirleri teslim ederek silah bırakıp teslim olması durumunda Gazze Şeridi'nde gerçekleşen saldırıların biteceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li yazar Dan Senor'a bir röportaj verdi ve Hamas hakkında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Hamas’ın kabul ettiği fakat İsrail tarafından reddedilen ateşkes ve esir takası anlaşmasının gölgesinde, Hamas’ın silah bırakarak teslim olması durumunda Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen saldırıları bitirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Netanyahu yaptığı açıklamada, "Hamas silah bırakır, teslim olur ve de esirleri teslim ederse, savaş yarın bitebilir. (Hamas liderliğinin) Sürgüne gitme seçeneği hala geçerli, her zaman tartışabiliriz ama en önemli konu teslim olmak. Eğer silah bırakırlarsa, savaş biter" ifadelerini kullandı.

f200211fff071.jpgİSRAİL SALDIRILARA DEVAM ETME KARARI ALMIŞTI

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs günü, ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladığını Katar ve Mısır’a bildirmişti. Hamas'ın, ateşkes anlaşmasını onayladığını açıklamasının sonrasında, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı vermişti.

İsrail ordusu tarafından 6 Mayıs’ta yapılan açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah kentinin doğusunda bulunan bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti ve 7 Mayıs sabahı da Refah’a kara saldırısı başlatmıştı.

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