Hamas İsrail’e düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 82’inci günde hala sürdürülürken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşı saldırı yapmaya devam ediyor.

Kassam Tugayları, Gazze’nin kuzeyinde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Hamas üyelerinin İsrail askerlerinin içerisinde bulunduğu bir cipi imha ederek, çok sayıda zırhlı aracı roketle vurdu.

GAZZE’DE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ 4’ÜNCÜ KEZ ÇÖKTÜ

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze’deki telekomünikasyon hizmetlerinin İsrail saldırılarının başlamasından bugüne kadar 4’üncü kez çöktüğünü bildirdi.

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden saldırılar nedeniyle sevgili Gazze Şeridi'nde telekomünikasyon ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Teknik ekiplerimiz tehlikeli saha şartlarına rağmen çalışmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan İsrail saldırılarında bugüne kadar en az 5 PALTEL çalışanı yaşamını yitirdi.