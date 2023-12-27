İsrail’in Nazileri aratmayan kampları ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail’in Nazileri aratmayan kampları ortaya çıktı
HAMAS ile savaşta sivilleri hedef alan İsrail’in tepki çeken uygulamaları devam ediyor. Şimdi de çocuk, yaşlı demeden stadyuma doldurdukları insanları yarı çıplak soyup teşhir ettiler.

Sabah'ta yer alan habere göre, İsrail, HAMAS ile olan savaşında sivillere yönelik şiddete devam ediyor. İsrail basınında yayınlanan son görüntüler adeta Nazi kamplarından çekilmiş gibi. Yerel basında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistinli sivillerin, İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu ve Gazze'deki bir stadyumda yarı çıplak bir şekilde toplandığı görülüyor.

ENGELLİLER DE VAR

İsrail güçleri, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere Filistinli esirleri stadyumda yarı çıplak bırakarak aşağıladılar. Tankların namluları da bu masum insanlara doğrultulmuştu.

Görüntülerde, bir İsrail askerinin kollarında battaniyeye sarılmış bir Filistinli bebeğin olduğu da görülebiliyordu. Başka bir görüntüde de, tekerlekli sandalyeli bir Filistinli engellinin de yarı çıplak halde rezil edildiği ortaya çıktı. İsrail’in bu tür insanlık dışı uygulamaları daha önceden de medyaya yansımıştı.

TEPKİ YAĞDI

Filistinli siviller, dondurucu soğukta yarı çıplak halde stadyumda sıraya dizilerek aşağılanırken sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü. Paylaşımlarda, “2024 yaklaşıyor. Ama hâlâ insanlık dışı toplama kampları var. Dünya sessizliğini koruyor” şeklinde tepkiler verildi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi ise, İsrail güçlerinin engelli, kadın, yaşlı ve bebek ayrımı yapmadan Filistinlilere zulmettiğini söyleyerek bir soruşturma açılmasını istedi.

Öte yandan, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insan hakları ihlallerini rapor haline getirip Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerine iletti. Daha önce Türkiye dahil çok sayıda ülkeden ve farklı ülkelerden bazı sivil toplum kuruluşlarından UCM'ye İsrail'in işlediği savaş suçları için başvurular yapılmıştı.

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