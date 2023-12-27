İsrail'de orduya katılmayı reddeden genç hapse gönderildi

İsrail, 18 yaşındaki Tal Mitnick isimli genci orduya katılmak istemediği için cezaevine gönderdi.

İsrailli genç, hapse girmeden önce yaptığı açıklamada, Gazze’deki suçlu savaşa katılmayı reddettiğini, katliamın katliamla çözülmeyeceğini ve şiddetin çözümünün şiddet olmadığına inandığını söyleyerek orduya katılmayı reddettiğini söyledi.

Mitnick, dün Haaretz gazetesine verdiği röportajda, "Biraz stresliyim ancak bunu aşacağımı biliyorum. Ve doğru şeyi yaptığımı da biliyorum" dedi.

MİTNİCK İLK VİCDANİ RETÇİ

İsrailli gencin Gazze'ye saldırılarla ilgili cezaevine gönderilen ilk vicdani retçi olduğu ve eğer İsrail ordusuna katılmayı reddetmeye devam ederse daha fazla hapis cezasına çarptırılabileceği öğrenildi.

NETANYAHU'YA MEKTUP YAZMIŞTI

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başındaki hükümetin yargısal revizyonuna karşı eylül ayında gerçekleşen protestolar esnasında Mitnick ve bir grup arkadaşı, Netanyahu’ya İsrail ordusunda görev yapmayacaklarını bildiren bir mektup yazmışlardı.

Yazılan mektupta, "Biz, askere gitmek üzere olan gençler, hem İsrail'de hem işgal altındaki Filistin topraklarında diktatörlüğe hayır diyoruz ve İsrail yönetimi altında yaşayan herkese demokrasi garanti edilene kadar hizmet etmeyeceğimizi duyuruyoruz." İfadeleri kullanılmıştı.