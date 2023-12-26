HAMAS kısa süreli barışı reddetti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Şahincileroğlu
HAMAS kısa süreli barışı reddetti
HAMAS, Mısır'ın Ortadoğu'daki savaşı sona erdirebilecek adım adım kısa süreli ateşkes planını reddetti.

HAMAS, İsrail ile Mısır'ın planladığı geçici ateşkesi reddetti ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. HAMAS’lı yetkililer, "Saldırılara kapsamlı bir şekilde son verilmeden müzakerelerin yapılmayacağını yineliyoruz" dedi.

Açıklamada, "halkımıza yönelik katliamların yalnızca geçici değil, tamamen sona erdirilmesine kararlıyız’ denildi.

MISIR’IN PLANINI REDDETTİLER

HAMAS, Arap medyasında Mısır'ın Gazze savaşını birkaç aşamada sona erdirmek için bir taslak hazırladığı yönündeki haberlere 'olumsuz' yanıt verdi.

Suudi televizyon kanalı Aschark News'in haberine göre ilk aşama, en az iki hafta sürecek bir ateşkesin uygulanmasıyla ilgili olacak. Bu süre zarfında Gazze Şeridi'nde tutulan 40 rehine, İsrail'de hapsedilen 120 Filistinliyle değiştirilecekti.

İkinci aşamada, "bölünmeyi sona erdirmek" ve teknokratik bir hükümet kurmak için Mısır'ın himayesinde bir Filistin diyaloğunun olması gerektiği belirtildi. Bu kısmın, Filistin'in en büyük iki grubu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın El Fetih'i ile İslamcı HAMAS arasındaki rekabete gönderme yaptığı vurgulandı.

Üçüncü aşamada ise tam bir ateşkes sağlanarak, rehinelerin ve mahkumların değişimi konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varılarak İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi planlanıyordu.

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