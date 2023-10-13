Hamas'ın festival baskında yeni görüntüler ortaya çıktı. Saklananları teker böyle katletmişler

İsrail’de Gazze Şeridi yakınlarında 7 Ekim günü çölde düzenlenen bir elektronik müzik festivali, Hamas militanlarının motorlu paraşütlerle baskın düzenlemesiyle kabusa dönüşmüştü.
Saldırıda 260 kişi hayatını kaybetmişti.
Hamas'ın, İsrail'e ilk sızdığı yerlerden biri olan festival alanına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde tuvaletlere saklanmış olabilecek insanlara karşı tek tek tuvaletlere ateş açıldığı görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde festivale katılan İsrailli gençlerin çölde dans ettiği sırada gökyüzünde paramotorlu paraşütlerin belirdiği görülüyor.
Yayınlanan videolarda Hamas militanlarının yere indikten sonra rastgele ateş açmaya başlıyor, onlarca insan panik içinde araçlarına doğru koşuyor.
İsrail'deki gönüllü acil müdahale grubu ZAKA'ya göre, Pazar günü konser alanından en az 260 ceset çıkarıldı.