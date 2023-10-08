Hamas’ın İsrail'de saldırdığı festivalin görüntüleri ortaya çıktı

Hamas’ın 3 farklı noktadan İsrail’e dönük başlattığı saldırıda İsrailli asker ve polislerin yanı sıra çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail tarafında can kaybı 600’ün üzerine çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırılarında şimdiye kadar 370 kişinin öldüğünü, yaklaşık 2000 kişinin de yaralandığını söyledi. İsrail ordusu, öldürülen Hamas militanlarının sayısının 400'e yükseldiğini belirtti.

HAMAS FESTİVALE SALDIRDI

En fazla kaybın olduğu yerlerden biriyse Gazze Şeridi'ne yakın Kibbutz Re'im festivalinde yaşandı. Sınırın hemen yanında gerçekleşen festivale Hamas üyeleri havadan paramotorla saldırdı. Uzun namlulu silahlarla sıkarak ilerleyen Hamas güçleri bölgede birçok kişiyi öldürdü.

Festivaldeki İsrailli vatandaşların yaşananlardan habersiz eğlendiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

NE OLMUŞU?

Hamas militanı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını ve 5 bin roket fırlattıklarını duyurdu.

Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

Filistin halkının yeniden ‘devrim’ yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

İsrail de akşam saatlerinde karşı saldırıya geçerek, Gazze’ye dönük yoğun bir bombardıman başlatmıştı.

Yaşanan yoğun çatışmalarda çok sayıda İsrail ve Filistin vatandaşı hayatını kaybetti. İsrail’in başlattığı operasyon devam ediyor.