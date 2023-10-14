Hamas sivilleri öldürmemiş. Eski lideri Meşal böyle dedi

Hamas, geçen hafta cumartesi günü İsrail’de sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi. Aralarında sivillerin de olduğu İsraillileri esir alan Hamas, Gazze sınırına yakın bir noktada düzenlenen müzik festivaline saldıran Hamas çok sayıda sivili öldürdü.

SİVİL KATLİAMLARI GÖRMEZDEN GELDİ

Habertürk’ten Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Hamas’ın eski liderlerinden Halid Meşal, İsrail’e yönelik saldırıdaki sivil katlamları görmezden geldi. Meşal, Hamas’ın sivilleri öldürmediğini iddia ederek, “Bizim tarafımızdan kasıtlı sivil öldürdüğümüz olmamıştır. Ancak İsrail her yerde katliamlar yapıyor. İsrail sivilleri öldürmeye meyilli bir oluşumdur” ifadelerini kullandı.

Halid Meşal’ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Kassam Tugayları askeri inanışı şudur: İşgali bu topraklardan defedene kadar savaşmak. Bununla alakalı bir hazırlık vardı. Gazze bölümüne saldırı ile başladı bu harekat. Gördük ki İsrail yenilmez en güçlü ordu diyordu. Birkaç saat içinde yenilince biz de şaşırdık. Kassam harekate içeri girdiler birkaç saat içerisinde alana girdiler. Yaşlılar kadınları çocukları öldürmeyin bunlar dini öğretilerdir.

“SAVAŞ SIRASINDA BU TÜR DURUMLAR OLUR”

Hayır öldürmediler. Savaş sırasında bu tür durumlar olur. İsrail de demiyor muydu? Yanlışlıkla askerimizi öldürdük.

Kassam Tugayları'nın altında bir şey vardı Mescid-i Aksa'yı korumak, hapishanedekileri özgürleştirmek, topraklarımıza kavuşmak.

Bizim tarafımızdan kasıtlı sivil öldürdüğümüz olmamıştır. Ancak İsrail her yerde katliamlar yapıyor. İsrail sivilleri öldürmeye meyilli bir oluşumdur.

Karşıda her teknolojiye sahip ABD var. Çok fazla sivil öldürdü, Batı bunu unutuyor ve karşıdakinin kasıtsız yanlışlıklarına odaklanıyor. Fakat İsraillilerin öldürdükleri de var. Bir esiri düşmana kaptırırsanız o kişiyi de öldürün inanışı İsraillilerde var."