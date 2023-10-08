Savaş, ‘Barış Festivaline’ saldırıyla başladı. Herkes eğlenirken festival alanını paramotorlarla bastılar

Hamas’ın dün İsrail’i vurmasının ardından karşılıklı çatışmalar şiddetle devam ederken, militanların, barış için düzenlenen festival alanına yaptığı paramotorlu saldırı anları kameralara böyle yansıdı.