Savaş, ‘Barış Festivaline’ saldırıyla başladı. Herkes eğlenirken festival alanını paramotorlarla bastılar

Hamas’ın dün İsrail’i vurmasının ardından karşılıklı çatışmalar şiddetle devam ederken, militanların, barış için düzenlenen festival alanına yaptığı paramotorlu saldırı anları kameralara böyle yansıdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Savaş, ‘Barış Festivaline’ saldırıyla başladı. Herkes eğlenirken festival alanını paramotorlarla bastılar

Hamas'a bağlı El-Kassam Tugayları dün sabah saatlerinde İsrail'e Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını duyurmuştu. İsrail'e güney kentlerinden sınırı geçerek sızan Hamas üyeleri İsrail'in içlerine ilerlemişti.

İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu, Hamas'a savaş ilan etmiş ve Demir Kılıçlar operasyonunun düğmesine basmıştı.

PARAMOTORLARLA GELDİLER

Gazze-İsrail sınırından paramotorlarla İsrail'e sızan Hamas üyelerinin görüntüleri, o anlarda bölgedeki bir festivalde kayıt altına alındı.

Görüntülerde festival alanındaki birçok kişinin olacaklardan habersiz dans ettikleri görülürken, videoyu çeken kişi havadaki paramotorların geliş anını da kayıt altına aldı.

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PARAŞÜTLERLE YÜZLERCE MİLİTAN İNDİ

Öte yandan Hamas militanlarının paraşütlerle İsrail tarafına yaptığı indirmeler de sivil halk tarafından görüntülendi.

Kaydedilen görüntülerde yüzlerce Hamas askerinin paraşütlerle İsrail tarafına indirme yaptığı görüldü.

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