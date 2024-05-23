Hamas'ın kaçırıp vahşice işkence yaptığı İsrailli 5 genç kızın görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Ayşe Memiş
Hamas'ın kaçırıp vahşice işkence yaptığı İsrailli 5 genç kızın görüntüleri ortaya çıktı

Hamas’ın kaçırdığı İsrailli 5 genç kızın işkence edildiği görüntüler yayınlandı. Kızların kanlar içinde olduğu görüldü.

İsrail’de Gazze Şeridi’ne yakın bir çölde düzenlenen müzik festivaline Hamas militanları saldırı düzenlemişti. Hamas onlarca genci öldürmüş ve bir o kadarını da esir almıştı.

Hamas’ın 7 Ekim’de esir aldığı genç kızlardan bazılarının işkence edildiği görüntüler ortaya çıktı. Genç kızların hepsinin 19 yaşında olduğu belirlendi.

Videoda genç kızların kanlar içinde olduğu, vahşice dövüldüğü ve işkence edildiği görülüyor.Gençlerin 228 gün boyunca rehin tutulduğu da öğrenildi.

KİMLİKLERİ DE BELLİ

Videoda Hamas militanlarından biri "Sizi köpekler, üzerinize basacağız." şeklinde bağırıyor. Genç kızların kimlikleri ise şu şekilde olduğu iddia edildi.

Liri Albag, 19, Karina Ariev, 19, Agam Berger, 19, Daniella Gilboa, 19, Naama Levy, 19

Naama Levy'nin eşofmanın önünde ve arkasında görülen ağır kan lekeleri görülüyor. Levy’nin bu görüntüleri daha önce de gündem olmuştu. Kızların vahşice dövüldüğü anlaşılıyor.

NELER OLMUŞTU?

Hamas 7 Ekim’de müzik festivaline saldırmıştı. Saldırılarda Hamas birçok genci kaçırıp esir almıştı. Geçtiğimiz günlerde de Hamas’ın esir aldığı ve cipin arkasına koyduğu genç kadın Shani Louk‘un cesedi bulunmuştu. Louk'un yarı çıplak halde bir cipte taşındığı fotoğraf saldırıların görseli olmuştu

Birkaç gün önce İsrail Savunma Kuvvetleri, Itzik Gelernter, Shani Louk ve Amit Buskila adlı üç rehinenin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurmuştu.

Hamas'ın 7 Ekim'de kaçırıp vahşice işkence yaptığı İsrailli 5 genç kızın görüntüleri ortaya çıktı.

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