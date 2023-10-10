Hamas’ın öldürdüğü iddia edilmişti. Shani Louk’un annesi gerçeği açıkladı

İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başladığı gün Gazze Şeridi’ne yakın bir bölgede müzik festivaline katılan 22 yaşındaki Alman vatandaşı Shani Louk’un görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hamas’ın öldürdüğü iddia edilmişti. Shani Louk’un annesi gerçeği açıkladı

Genç kadının öldürüldüğü veya tecavüze uğradığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak genç kadının annesi Ricarda Louk, kızının hayatta olduğunu ve tedavi gördüğünü açıkladı. Anne Louk, Alman hükümetinden kızının kurtarılması için yardım istedi.

Gazze’de müzik festivali

Shani Louk, 7 Ekim sabahı Gazze Şeridi’ne yakın bir bölgede düzenlenen müzik festivaline katılmıştı. Bu sırada Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” adlı büyük bir saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail’e binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar da Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Sosyal medyada gündem oldu

Saldırının başladığı anlarda sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, Shani Louk’un bir pikap arkasında el-Kassam Tugayları savaşçılarıyla yer aldığı görülmüştü. Bu görüntüler sonrasında genç kadının öldürüldüğü veya tecavüze uğradığı iddiaları gündemi sarsmıştı. Ancak genç kadının annesi Ricarda Louk, bu iddiaları yalanlayarak kızının hayatta olduğunu duyurdu.

Anne Louk’tan yardım çağrısı

Ricarda Louk, yeni bir açıklama paylaşarak, kızının başından ciddi şekilde yaralı halde bir hastanede tedavi altında olduğunu söyledi. Anne Louk, kızının durumunun kritik olduğunu ve hayatı için her dakikanın önemli olduğunu vurguladı. Anne Louk, Alman hükümetine çağrıda bulunarak, kızının acilen kurtarılmasını istedi. Anne Louk, “Kızım orada tek başına ve çok korkuyor. Lütfen onu oradan çıkartın.” dedi.

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