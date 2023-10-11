Hamas ABD silahlarını nereden buldu. Harekete geçildi

Hamas militanları, İsrail topraklarında gerçekleştirdiği kanlı saldırılar sonrası düzenledikleri kutlamalara Amerikan silahlarıyla katıldı. Bazı uzmanlar ve politikacılar, Amerikan yapımı “M4” saldırı tüfekleri sonrası harekete geçti.

Hamas ABD silahlarını nereden buldu. Harekete geçildi

Milliyet'te yer alan habere göre, ABD eski başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, Hamas militanlarının elinde görülen Amerikan yapımı “M4” saldırı tüfeklerine dikkat çekti.

Trump'ın oğlu, bu silahların, Washington’un 2021’de Afganistan’dan aceleyle geri çekildiği sırada geride bıraktığı 70 bin otomatik makineli tüfek arasında olup olmadığını sorguladı.

ARAŞTIRMA ÇAĞRISI

ABD’nin önde gelen Kongre üyelerinden, Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene de, Hamas’ın İsrail’de devam eden çatışmalarda kullandığı ABD yapımı silahların kaynağının araştırılması çağrısında bulundu. Trump Jr ile benzer iddiaları gündeme getiren Kongre üyesi Greene ABD’nin çekilirken büyük bir cephanelik bıraktığı Afganistan’dan veya Rus işgaline karşı savunması amacıyla silah gönderdiği Ukrayna’dan gelebileceğini iddia etti.

48.jpgUZMANLAR HAREKETE GEÇTİ

Bazı uzmanlar, silahların karaborsa yoluyla Hamas’ın eline geçmiş olabileceğini kaydederken, bu silahların kaynağının bulunabilmesi için seri numaralarının izinin sürülmesi gerektiğini kaydediyor. Öte yandan ABD’nin İsrail’e ek askeri yardım göndermesinin Rusya ile savaşan Ukrayna’ya yaptığı desteği etkileyeceği yönündeki iddialar üzerine, Beyaz Saray’ın iki ülkeyi de aynı anda desteklemek için bir paket üzerinde çalıştığı bildirildi.

BLİNKEN İSRAİL’E GİDİYOR

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın İsrail’i ziyaret edecek. Blinken’ın ziyaretinde, İsrailli yetkililer ile sahadaki durum hakkında temaslarda bulunacağı ve ABD’nin İsrail’e vereceği desteği belirleyeceği aktardı.

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