Gelecek Partili Ün'den skandal paylaşım: Kıyafeti iç çamaşırı türevi olan biri üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar...

Gelecek Partili Sema Silkin Ün, Hamas tarafından eğlence festivalinden kaçırılan ve pikap arkasındaki görüntüleri dünyayı ayağa kaldıran Alman vatandaşı Shani Louk hakkında skandal bir paylaşımda bulundu.

Gelecek Partili Ün'den skandal paylaşım: Kıyafeti iç çamaşırı türevi olan biri üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar...

Hamas'ın ‘Aksa Tufanı’ ismiyle düzenlediği İsrail’e yönelik saldırılarla başlayan çatışmalar 13. gününde de devam ediyor.

7 Ekim sabahı Gazze yakınlarındaki Nova müzik festivaline düzenlenen saldırıda kaçırılan çok sayıda kurbandan biri de Alman dövme sanatçısı Shani Louk olmuştu.

Hamas’a ait bir kamyonda iç çamaşırlarına kadar soyulmuş ve hareketsiz biçimde yatan genç kadının görüntüleri tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı.

Louk’un ailesi kızlarının ölmediğini, başından aldığı ağır yaraların ardından Gazze'de bir hastaneye götürüldüğünü söylemiş ve Alman hükümetine yardım çağrısında bulunmuştu.

GELECEK PARTİLİ SEMA SİLKİN ÜN'DEN TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar yüzlerce sivilin ölümüne neden olmaya devam ederken; Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'den skandal bir paylaşım geldi.

Ün, yaptığı paylaşımla ölenleri 'kıyafeti' üzerinden değerlendirdi ve Louk’un kamyonet kasası arkasındaki görüntülerine gönderme yaptı.

Ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Çok öfkeliyim en çok da İsrail medyasının yalanlarına kanıp bir avuç Filistinli’yi yalnız bırakanlara

Gündelik kıyafeti iç çamaşırı türevi olan birinin kamyonet kasasındaki görüntüsü üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar savaş suçu aradığınız bir kamyonet kasası varsa işte burada.”

Ün'ün paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

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