Hamas’tan 8 yıl sonra Suudi Arabistan’a ilk ziyaret

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin de aralarında bulunduğu üst düzey heyet, 8 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Hamas’tan 8 yıl sonra Suudi Arabistan’a ilk ziyaret

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin de aralarında bulunduğu üst düzey bir heyet 8 yıl aradan sonra ilk kez Suudi Arabistan'a geldi. Hamas’ın yıllar sonra düzenlediği ziyaret, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret ile aynı zamana denk gelirken, Abbas ile Hamas heyetinin bir araya gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Hamas heyetinde, Haniye’nin yanı sıra Hamas Yurtdışı Siyasi Bürosu Başkanı Halid Meşal, Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Mousa Abu Marzook ve Hamas Siyasi Bürosu Üyesi Khalil al-Hayya da yer aldı. Hamas heyetinin dün gece umre ziyaretinin ardından Cidde kentine geçtiği ifade edildi.

Hamas’ın Suudi Arabistan'a yaptığı son ziyaret, Meşal tarafından 2015’te gerçekleştirilmişti ve Meşal ziyaret kapsamında Kral Salman bin Abdülaziz ve üst düzey Suudi yetkililerle görüşmüştü.

Suudi Arabistan, 2019’da Suudi Arabistan’ı tehdit ettikleri gerekçesiyle çok sayıda Hamas üyesini tutuklamıştı. Suudi Arabistan, Hamas temsilcisi Muhammed el-Khudari de dahil olmak üzere tutukluların çoğunu son aylarda serbest bıraktı. (İHA)

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