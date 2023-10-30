Rusya'da Batı'ya 'nükleer çatışma' uyarısı. Ukrayna üzerinden gözdağı verdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD ve Batılı müttefiklerinin Rusya-Ukrayna savaşını tırmandırmaya yönelik tavrının, nükleer güçler arasında doğrudan askeri çatışma riski yarattığı uyarısında bulundu.

KAYNAK: AA
Rusya'da Batı'ya 'nükleer çatışma' uyarısı. Ukrayna üzerinden gözdağı verdi

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen uluslararası savunma diyaloğu Şiangşan Forumu'nda konuşan Şoygu, ABD'yi "kendi küresel hakimiyetini sürdürmek için jeopolitik gerilimleri kışkırtmakla" suçladı.

soygu.jpg“ASKERİ ÇATIŞMA TEHDİDİ TAŞIYOR”

ABD ve Batılı müttefiklerinin NATO'nun Doğu'ya genişlemesi yoluyla Rusya'yı tehdit ettiğini savunan Rus Bakan, "Batı'nın Rusya ile gerilimi sürekli tırmandırmaya yönelik çizgisi, nükleer güçler arasında doğrudan askeri çatışma tehdidi taşıyor. Bu katastrofik sonuçlara yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin yıllardır, silahlanmanın kontrolü dahil uluslararası güvenliğin ve stratejik istikrarın temelini oluşturan sistemleri bilinçli olarak yok ettiğini iddia eden Şoygu, NATO'nun son dönemde etkisini Asya-Pasifik bölgesine genişletmeye çalıştığını ileri sürdü.

Rus Bakan, Moskova'nın Ukrayna savaşında "doğru şartlarda müzakereye açık olduğunu" dile getirdi.

RUS BAKAN KATILIYOR, ABD'Lİ BAKAN YOK

Bu yılki foruma Rusya Savunma Bakanı katılırken ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Pekin'in davetine rağmen katılmadı.

Forumda ABD'yi, Savunma Bakanlığının Çin, Tayvan ve Moğolistan'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Xanthi Carras başkanlığındaki heyet temsil etti.

ŞİANGŞAN FORUMU

Çin'in ev sahipliğindeki 10. Şiangşan Savunma Forumu, 29-31 Ekim'de başkent Pekin'de düzenleniyor.

22 ülkenin savunma bakanları ile 90 ülkeden askeri temsilcilerin katıldığı forumda, “Ortak Güvenlik ve Kalıcı Barış” teması altında 4 ana oturum ve 8 özel oturumda tartışmalar yürütülüyor.

Pekin yönetimi, toplantıyı, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na alternatif, "Küresel Güney" olarak adlandırılan, gelişmekte olan ülkelerin güvenlikteki rolünün odakta olduğu bir tartışma platformu olarak konumlandırıyor.

Forum, en son 2019'da Pekin'de yapılmış, 2022'de ise çevrim içi seminer olarak düzenlenmişti.

Bu yılki forumda "Büyük Ülkeler ve Küresel Güvenlik İşbirliği", "Gelişmekte Olan Ülkelerin Küresel Güvenlikteki Rolü", "Asya-Pasifik Güvenlik Mimarisi: Bugün ve Gelecek" ve "Bölgesel Güvenlik ve Kalkınma: Yol ve Hedef" başlıklarında paneller düzenlenecek.

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