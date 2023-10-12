HAMAS saldırısının tespit edilememesinde 'Huawei' iddiası

Sabah’ın haberine göre, "Aksa Tufanı" öncesi HAMAS’lı üst düzey yöneticiler, MOSSAD ve CIA'in 'teknik takip' sistemine yakalanmadan iletişim kurdu.

Şok etkisi uyandıran operasyonun ardından İsrail'in istihbarat zafiyeti ve eksikliği dünya gündeminin öne çıkan konularından biri oldu.

İsrail basını yaşananlar için İsrail siyasetini ve ordusunu hedef alırken Yom Kippur savaşının 50. yılında gerçekleşen bu olay; istihbarat sisteminin çöküşü olarak yorumlandı.

“İSTİHABARAT HUAWEİ SAYESİNDE ENGELLENDİ”

"MOSSAD-CIA'in operasyondan haberi yok muydu?" sorusu özellikle sosyal medyada çokça tartışılırken, HAMAS’ın operasyon öncesi iletişim irtibatını HUAWEİ telefon/sistemleriyle sağladığı ve bu sayede istihbarat engelini aştığı iddiası büyük yankı uyandırdı.

“30 AYDIR KULLANIYORLAR”

Aimen Dean adlı eski bir MI6 ajanı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Soranlara; İsrail, güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla Hamas'ın İsrail'e karşı cüretkar bir işgal gerçekleştirme planlarını nasıl fark edemedi?

Kısmi Cevap: Huawei!

Evet, son 30 ayı aşkın süredir Hamas liderleri ve militanları Huawei'nin telefonlarını, tabletlerini ve dizüstü bilgisayarlarını kullandı!"

ABD’NİN NEDEN HUAWEİ’DEN NEFRET ETTİĞİ BELLİ OLDU

Dean bir başka paylaşımında da, Google ve diğer ABD teknoloji şirketlerinin Huawei'ye kendi işletim sistemlerini kullanma iznini vermemesini hatırlattı.

Bu yasağın da Huawei'yi hacklenmesi kolay olmayan kendi sistemini geliştirmeye zorladığını belirtti.

DaiWW isimli X kullanıcısı ise, "ABD'nin Huawei'den neden bu kadar nefret ettiğini şimdi anlayabiliyoruz" yorumunu yaparak şunları söyledi:

"Görünüşe göre Hamas liderleri Batılı istihbarat kurumlarının dinlemelerini engellemek için Huawei'nin telefonlarını kullanmışlar.

ABD'nin Huawei'den neden bu kadar nefret ettiğini şimdi anlayabiliyoruz. Gizliliğinizi CIA'in önünde ifşa etmek istemiyorsanız, lütfen Huawei telefon satın alın.