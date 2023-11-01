HAMAS'tan rehine açıklaması: Bazılarını serbest bırakacağız

HAMAS yetkilileri ellerindeki bazı yabancı uyruklu esirleri serbest bırakacaklarını açıkladı.

HAMAS'tan rehine açıklaması: Bazılarını serbest bırakacağız

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayımladığı video mesajında İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli ve yabancı uyruklu esirler hakkında konuştu.

Ebu Ubeyde, çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için yakında serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini söyledi.

İsrail'in bir askerini kara operasyonuyla kurtardığı yönündeki açıklamasını yalanlayan Ebu Ubeyde, "İsrail'in İzzeddin Kassam'ın tuttuğu bir esire ulaşmasının mümkün olmadığını" bunun Gazze Şeridi'nde başka grupların ya da şahısların tuttuğu esirlerden biri olabileceğini belirtti.

Ebu Ubeyde, "(Başbakan) Binyamin Netanyahu, eğer bir esiri bir aylık savaştan sonra serbest bırakmakla övünüyor ve kutluyorsa Gazze'deki kalan esirleri bu yöntemle kurtarması 20 yıl sürer" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacak?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacak?
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Son Haberler
Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisine biber gazı sıkıldı Spor
Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisine biber gazı sıkıldı
O oje ve o tırnakları kullanan hanımlar dikkat Sağlık
O oje ve o tırnakları kullanan hanımlar dikkat
Türk Telekom uzatmalarda kaybetti Spor
Türk Telekom uzatmalarda kaybetti
Dolar vites artırdı. Tüm zamanların rekorunu kırdı Ekonomi
Dolar vites artırdı. Tüm zamanların rekorunu kırdı
Saçının beyazlamasını istemeyenlerin dikkatine Sağlık
Saçının beyazlamasını istemeyenlerin dikkatine
Bir Tutamı Şifa Deposu...İnanamayacaksınız! Şifalı Bitkiler
Bir Tutamı Şifa Deposu...İnanamayacaksınız!
9 yaşındaki çocuğun gözüne biber gazı sıktı. Trabzonspor ‘takipçisi olacağız’ dedi Gündem
9 yaşındaki çocuğun gözüne biber gazı sıktı. Trabzonspor ‘takipçisi olacağız’ dedi