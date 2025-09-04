Hamdi Akın'dan Fenerbahçe camiasına büyük müjdeler!

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, FB TV'de "Gündem Özel" programına katıldı. Akın, kulübün mali ve sportif yatırımlarına dair önemli bilgiler paylaştı.

İşte Akın tarafından yapılan açıklamalardan öne çıkanlar;



"GAYRİMENKUL SATMADAN BORCUMUZU DÜŞÜRDÜK"



"347 milyon euro olan Bankalar Birliği borcumuzu, hiçbir gayrimenkul satmadan 69 milyon euroya kadar düşürdük. Borcumuz bittiği için artık diğer arsalarımızı değerlendirebileceğiz. Emlak Konut'la yapacağımız projeden gelecek parayla Maltepe'deki spor akademimizi tamamlayacağız. Temel atıldı, inşallah sonunu da görürüz. Başkanımızın şirketi Ark İnşaat harcamaları yapıyor. İki sene içinde bitmeye yakın hale gelecek."

"STADYUM KAPASİTESİ ARTACAK"

"Dereağzı'ndaki bütün projeler tamam. 6 milyon euroluk yatırımlar ile voleybol tesislerinin inşaatına başlıyoruz. Ardından basketbol, kürek, yelken, boks ve masa tenisi tesisleri yenilenecek. 50 bin kişilik stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız."

