Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan'ı ameliyat buluşturdu. 10 ay önce boşanmışlardı

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini 10 ay önce anlaşmalı olarak sonlandırmıştı Eski eşler, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde birlikte AVM'ye gelen Alkan ve Görgüzel, İstinye Pazarı katında bir mağazadan çıkarken görüntülendi.

"YANLIŞ ANLAŞILMASIN"

Bir anda karşılarında basın mensuplarını gören eski eşler, kısa süren şaşkınlığın ardından birlikte açıklama yaptılar. "Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın, annem ameliyat oldu. Hamdi Bey de sağ olsun eski kayınvalidesi için bana destek oluyor. Birkaç eksiğimiz var, onları alıp hastaneye annemin yanına gideceğiz" dedi.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan, kısa süren alışverişin ardından İstinyePark'dan ayrıldılar.

