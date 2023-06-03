Hamile eşini katletmişti: Avukatı serbest kalmasını istedi

3 aylık hamile eşini 97 yerinden bıçaklamıştı: Avukatı adli kontrol istedi, Hazal Alpyörük cinayeti davası ertelendi.

Hamile eşini katletmişti: Avukatı serbest kalmasını istedi

İHA’nın haberine göre, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi 3 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü (19) 97 yerinden bıçaklayarak öldüren ve tutuklu olarak yargılanan Kadir Meşe'nin (30) yargılaması devam etti.

Avukatı, Kadir Meşe'nin ruh sağlığının yerinde olmadığını, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme, akıl sağlığıyla ilgili rapor ulaşmadığı için duruşmayı erteledi.

Zanlı Kadir Meşe savunmasında, ”Şerefim ve namusum için yaptım. Siz nasıl uygun görürseniz o benim kabulümdür” dedi.

Duruşma salonunda Hazal Alpyörük adına hiç kimsenin olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Kamuya mal olan davada Hazal’ın avukatının dahi salonda bulunmamasının yanı sıra aile üyeleri ve kadın dernekleri de yoktu.

Zanlı Kadir Meşe'nin avukatı ise şu sözlerle müvekkilini savundu:
"Müvekkilimin uzun süre uyuşturucu kullanmasından dolayı psikolojisinin yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Bu sebeple akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor almasını talep ediyoruz. Müvekkilim hapishane 7 veya 8 kez koğuş değiştirdiği ve bu sebeple ruh sağlığının yerinde olmadığını adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını tutukluk halinin iptalini talep etmekteyiz."

Rapor mahkemeye ulaşmadığı için duruşma Meşe'nin tutukluğuna karar verilerek 16 Ağustos 2023 tarihine ertelendi.

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