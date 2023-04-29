Hamile kadın, trafik kazasında karnındaki bebeğiyle can verdi

Edirne'de bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, hamile anne ve karnındaki bebeği can verdi. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Hamile kadın, trafik kazasında karnındaki bebeğiyle can verdi

(İHA) Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu 3 kişilik aileyi taşıyan B 5698 BT yabancı plakalı otomobil, Edirne’nin Havsa ilçesi ile Babaeski otoyolunda seyir halindeyken bir tıra arkadan çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü feci kazada sürücü ile çocuğu yaralanırken, hamile eşi ise karnındaki bebeğiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan baba ve çocuğu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ölen kadının cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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