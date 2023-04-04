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Hamilelikte bulantı ve kusmaya aman dikkat

Op. Dr. Betül Görgen, hamilelikte bulantı ve kusmayı azaltacak yöntemler hakkında açıklamalar yaptı. İşte o önemli bilgiler...

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 14:23
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Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat

Hamilelikte bulantı ve kusmaya aman dikkat
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Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, “Küçük miktarlarda sık sık beslenin, yağlı ve baharatlı gıdalardan uzak durun. 2 saatte bir küçük öğünlerle beslenmeye çalışın, böylece asla aç kalmazsınız. Son küçük öğün gece yatmadan olmalı ki sabah uyandığınızda mideniz bulanmasın. Yiyecekleri yavaş ve iyi çiğneyin. Kuru ve soğuk gıdalar tüketin (kraker vb) Sıvı tüketimi öğün aralarında olsun. Limonata bulantınızı azaltacaktır. Alkollü ve kafeinli içeceklerden uzak durun. Kokulardan uzak durun, mümkünse yemek yapmayın” diye konuştu.

KIZARMIŞ, YAĞLI YİYECEKLER YEMEK DOĞRU MU

Kızarmış ve yağlı yiyeceklerin mide bulantısını tetiklediğini ifade eden Op.Dr. Görgen, “ Yemek sonrası uzanırsanız, başınız yüksek olsun. Bulantı ve kusmayı provoke edecek güçlü kokulardan, sıcaktan ve gürültüden uzak durun. Dışarı çıkın ve temiz hava alın. Sıvı kaybını, B vitamini takviyesi ve elektrolit dengesini düzeltin. Zencefilin olumlu etkisi vardır, deneyebilirsiniz. Elektrik uyarılı bileklikler ve akupunkturun etkinliği şüphelidir. B6 vitamini yıllardır tedavide kullanılmaktadır” diye konuştu.

“NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR”

Sabah bulantılarının gebeliğin erken dönemlerinde başladığını kaydeden Op.Dr. Görgen, “Oldukça yaygın bir şikayet olduğu için sıklıkla hekimler tarafından çok önemsenmez. Bazen de anne adayları, tedavide kullanılan ilaçların güvenirliğinden endişe duyduklarından, tedaviyi reddeder. Oysa bulantı ve kusmalar başladıktan sonra belirtileri kontrol etmek güçleşir. Erken dönemde uygulanan tedavi daha ciddi komplikasyonların ortaya çıkışını (hastanede yatmak gibi) önleyebilir. Hafif olgularda diyet ve yaşam tarzını değiştirerek çözüm bulmak mümkündür, daha ciddi vakalarda ise etkili ve güvenilir tedavi seçenekleri bulunabilir. Maalesef kesin nedeni bilinmemektedir ama hormonal durum, gebeliğe adaptasyon ve psikolojik yatkınlık olası nedenler arasındadır. Mol gebeliği veya çoğul gebelik gibi plasenta hacminin arttığı durumlarda bulantı-kusma oldukça sık görülür” şeklinde konuştu.

Op. Dr. Betül Görgen, şunları söyledi:

“Belirtilerin şiddeti kişiden kişiye değişmekle beraber, 9. haftada en üst seviyeye ulaşır. Erken tedavi ve diyetteki düzenleme belirtilerin ilk 3 ayın sonuna doğru azalmasını sağlar. Nadiren 20. haftaya kadar devam edebilir. Bazen gebeliklerin bir kısmında (yüzde 3 ila 0,3 kadarında) durum gittikçe şiddetlenir ve bu süreç uzar. Gebeliklerin yalnızca yüzde 25’inde bulantıya rastlanmaz”

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