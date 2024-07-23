Hamit Altıntop Galatasaray'a geri dönüyor

Mourinholu Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Galatasaray'da sular durulmuyor.

Sarı Kırmızılı taraftar ısrarla transfer beklerken Dursun Özbek yönetiminden ses çıkmaması tepkileri de beraberinde getirdi.

Guela Doue ve Wendel transferlerinde yaşanan başarısızlık nedeniyle Galatasaray'da ipler iyiden iyiye gerildi.

Başkan Dursun Özbek'in sessiz kalması ve ardından futbolun başındaki isim İbrahim Hatipoğlu "Suçluyuz" itirafı iyiden iyiye camiada rahatsızlık yarattı.

Galatasaray'da başarısız transfer girişimlerinin sorumlusu olarak Cenk Ergün'ün ismi ön plana çıktı.

Yakın zamanda Ergün'ün istifasının isteneceği iddia edilirken yerine gelecek isim de şimdiden belli oldu.

Sarı Kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk'ün Cenk Ergün'ün yerine milli takımların eski sorumlusu Hamit Altıntop'u istediği ortaya çıktı.

Sarı - Kırmızılıların ve milli takımın eski yıldızının bu teklifi kabul edeceği tahmin ediliyor.

Altıntop'un, Türk Milli Takımı'ndaki görevi ve uzun yıllar yurt dışında oynaması nedeniyle transferde büyük işler yapabileceği de belirtiliyor.

HAMİT ALTINTOP KİMDİR?

Aslen Malatyalı olan Hamit Altıntop, futbola ikizi Halil Altıntop ile birlikte doğduğu şehrin takımı Schwarz-Weiß Gelsenkirchen-Süd'de başladı. Daha sonra TuS Rotthausen ve SG Wattenscheid 09 takımlarında forma giydi. 2003 yılında FC Schalke 04'e transfer olan Hamit, burada dört sezon boyunca istikrarlı ve başarılı bir performans sergiledi.

2006-07 sezonunda kardeşi Halil Altıntop'un FC Schalke 04'e transfer olmasıyla Bayern Münih'e geçti. 2007-08 sezonu başında bonservis bedeli olmadan Bayern Münih'e transfer olan Hamit, ilk sezonunda UEFA Kupası ve Bundesliga'da üçer gol atarak toplamda 68 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin 4.5 milyon euroluk teklifini ise reddetti.

Çifte vatandaş olmasına rağmen Alman MilliTakımı'nın teklifini geri çeviren Hamit, Türk Milli Takımı'nı tercih etti. EURO 2008'de Türkiye Milli Futbol Takımı'nın yarı finale yükseldiği Hırvatistan maçında üçüncü penaltıyı gole çevirerek UEFA tarafından maçın adamı seçildi.