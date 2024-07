TFF'de 323 bin lira maaşla skandal atama

İçimde burukluk var.

Öyle ya, artık büyük malzeme kaybına uğradım.

Mehmet Büyükekşi yok artık.

Riva’ya uğrayıp duruma baktım.

Herkes rahatlamış. Stres atmış. Genel görüntü bu.

Hüzünlüyüm şimdi ben.

Ya çiçeği burnunda yeni başkan ne yapıyor diye odasına sızdım.

Mecnun başkan ile baş başa görüşmedeydi.

Aralarında görev bölümünü yaptılar.

Bir çok kâğıt karalayıp, ardından adet yerini bulsun diye toplanıp, resmiyete döktüler.

Burada dikkatimi ne çekti derseniz.

Ceyhun Kazancı.

Her taşın altından çıkıyor mübarek.

Aslında çıkmıyor. Sokuluyor!

Kan bağı olan akrabası Cemil Kazancı. Sağ olsun!

Akıla geldi, bir de Mehmet Kazancı vardı.

Ona ne oldu.

Hani bir dönem Beşiktaş Başkan Adayı da olmuştu.

Buharlaştı resmen!

Neyse konumuza balıklama dalalım.

Arkası sağlam.

Nasıl mı?

İşte böyle;

Ceyhun Kazancı, Galatasaray Lisesi mezunu.

AKSA Holding sahibi aile mensubu.

Tuhaf olan şu: AKSA dışında çalışmadığı yer yok.

Hani, “Biz seni kurumsal şirketlere yerleştiririz. Yeter ki, holdingden uzak kal” misali.

ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık, IMG Doğus, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig de yönetici pozisyonunda görev yaptı.

Yaptırıldı daha doğrusu. Ardından Memleketi olan Rizespor’da Genel Sekreterlik. Ayrıca futbol menajerliği de var. Rize’de profesyonel görev alan tek isim. Yetti mi?

Yetmez.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ta başkanken Aksa’dan sponsorluk istiyor. Yakın arkadaşı Cemil Kazancı, bir şartla kabul ediyor:

"Benim yeğen futbolun başına geçsin"

Geçti.

Bizden uzak olsun der gibi.

sonuçları malum ortada.

Yok canımmm

Bu da olamaz demeyin.

Aha da oldu.

Rizespor dibe vurdu.

Menacerliği de öyle.

Beşiktaş macerası tam fiyasko.

Hoca ve oyuncu tercihleri ile koca kulüp dibe vurdu nerede ise.

Özetle futboldaki; bilgi, beceri ve tercihleri skandal ötesi.

İşte bu Ceyhun Kazancı Türk futbolunun A Plus yapısının başına getirildi.

Milli Takımlar Sorumlusu yapıldı.

Hemde çok yüksek maaşla. Duyumlara göre 323 bin aylık.

Enteresan.

Peki, nasıl geçirildi?

İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi ve Servet Yardımcı ile rakip oldu.

Yardımcı çekildi. Kaçtı yani.

Kaçak!

Cemil Kazancı, Yandımcı’nın başkanvekili olarak listesinde idi.

Hacıosmanoğlu, Kazancı’dan destek istedi.

Yine tek şartı vardı. Çebi’ye söylediği cümleyi tekrarladı.

"Futbolun başına Ceyhun’u getirin."

Bunun sözünü aldı. Desteği bastı.

Güç bende artık He Man der gibi

Yaptığı yöneticilik dışında, güçlü akrabaları sayesinde şaşaalı koltuklara kurulan Kazancı, sıkıntı yarattı.

Dakika bir, gol bir gibi oldu. Hacıosmanoğlu, oy için, her türlü pazarlığı yapmış.

Maşallah, Maşallah.. Nazar değmez inşallah.

Vah ki, ne vah. Milli Takımların haline.

Liyakat, iş bilirlik, geçmiş vb. hikaye. Arkanız sağlam, torpiliniz kuvvetli ise sıkıntı yok.

Yeni TFF başkanı ayrıca eski MHK başkanını da yeniden göreve getirdi. Başarısız diye gönderilen birine yeniden görev verdi. Meğer O’nun için de seçim öncesi sözler verilmiş.

Gülüyoruz ağlanacak halimize.

Riva acayip yer. Dallas gibi. Kimin eli, kimin cebinde belirsiz. Yakında özel danışmanlar, asistanlar.. neler neler göreceğiz.

Beni sevindiren bir diğer konu; ‘Beleş Tayfa’nın’ durumu. Ballı seyahatler için bekleyişe geçtiler. Hala tek kelime yazmadılar. Aynı Almanya’dan paylaşım yapmadıkları gibi.

Yüzsüzlük.

Yeni Başkan ve yönetim, beleş uygulamayı kaldırdı.

Etik anlayışı, gittikleri seyahatler kadar olan sözde meslektaşlar, kenardan köşeden yazmaya başlarlar.

Az sonra.

Sevgili dostlar, güzel insanlar.

Allah hepinize Ceyhun Kazancı gibi akrabaları O’nun gibi torpilli ballı kaymaklı işleri versin!

Kalbiniz sıkıntı yüzü görmesin.