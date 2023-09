Hamsinin fiyatı belli oldu. Ye yiyebilirsen Ali Cabbar

Ekonominin yokuş aşağı gittiği Türkiye’de, haftada en az bir kere sofraya gelen hamsi 100 liradan satışa çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ekonomideki çöküşün hızlanmasıyla gelen zamlar vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Mutfak alışverişi her geçen gün zorlaşmaya devam ederken et ve tavuğun yanı sıra balık yemek de lüks hale geldi.

Eskişehirli balıkçı Emre Yavuz, “Hamsi 100 lira şu an, geçen sene de zaten 80 liraydı. Şu an Sardalya 90 lira, ufak sardalya 50 lira. Çupra ve levrek 170 lira kilosu. Geçen yıla göre biraz zayıf başladık, geçen sene çeşit daha çoktu. Her sene bu böyledir. Her sene bir hafta zorlar, ama bir hafta sonra hem fiyatlarda düşme başlayacak hem bolluk olacak” diyerek balık fiyatlarına ilişkin bilgi verdi.

VATANDAŞ ZORDA

Fatma Erçetin isimli bir vatandaş ise fiyatından dolayı hamsiye yöneldiklerini belirtti.

Erçetin; “Şu anda 100 lira çok uygun ete göre, pahalı ama ete göre ucuz. Normal şartlarda her hafta tüketirdik ama bu gidişle çok zor. Her hafta 100 lira emekliler için bütçeyi zorlar. En uygun hamsi olduğu için mecburen hamsi alıyoruz” şeklinde konuştu.