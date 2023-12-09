Hamsi kağıt kebap nasıl yapılır? Hamsi kağıt kebap tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım hamsi düellosunda yarıştı. MasterChef All Star bölümü sonrasında yarışmada yapılan hamsi kağıt kebap tarifi en çok araştırıla yemek tariflerinden oldu. Peki, hamsi kağıt kebap nasıl yapılır? Hamsi kağıt kebap tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Hamsi kağıt kebap nasıl yapılır? Hamsi kağıt kebap tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde şefler konsept olarak hamsi düellosunu seçti. MasterChef'te yapılan hamsi kağıt kebap tarifi merak konusu oldu. Peki, hamsi kağıt kebap nasıl yapılır? Hamsi kağıt kebap tarifi için malzemeler neler?

İşte hamsi kağıt kebap tarifi…

HAMSİ KAĞIT KEBAP TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 kg hamsi

- 10 adet defne yaprağı

- 4 adet domates

- 2 adet limon

- Yarım demet maydanoz

- 1 çorba kaşığı zeytinyağı

firinda-hamsi-tarifi-1-700x420.jpgHAMSİ KAĞIT KEBAP NASIL YAPILIR?

Hamsileri yağlı kağıda dizin. Ardından dilim dilim doğradığınız domatesler, defne yaprağı ve kıyılan maydonozları üst üste koyun. Biraz tuz serpin.

En üste yine domates ve defne yapraklarıyla tuz ekleyin. Onun da üstüne ve limon ve zeytinyağı koyun.

Yağlı kağıdı paket gibi kapatıp fırına verin.

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