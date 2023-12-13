Sarı Mercimekli Sebze Çorbası Nasıl Yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Sarı Mercimekli Sebze Çorbası Nasıl Yapılır?
Sarı Mercimekli Brokoli Çorbası, hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek. Bu çorba, brokoli ve mercimeğin faydalarını bir arada sunuyor. Peki, Sarı Mercimekli Sebze Çorbası Nasıl Yapılır? İşte tarifi…

Brokoli, antioksidan, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin bir sebze. Mercimek ise protein, demir, folik asit ve lif içeriyor. Bu çorba, kış aylarında içinizi ısıtacak ve bağışıklığınızı güçlendirecek.

Sarı Mercimekli Brokoli Çorbası yapmak için gerekli malzemeler şunlardır:

• 500 gram brokoli

• 1 adet kuru soğan

• 2 adet havuç

• 2 diş sarımsak

• 1 çay bardağı kırmızı mercimek

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• Kuru nane

• Pul biber

• Tuz

Yapılışı ise şöyle:

• Sebzeleri yıkayıp doğrayın ve tencereye koyun. Üzerine yıkanmış mercimeği ekleyin. Üzerini geçecek kadar su ekleyip 30 dakika sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

• Blenderle püre haline getirin. Tuzu ekleyin. Zeytinyağı ve tereyağını karıştırıp tavada nane ve pul biberi yakıp üzerine dökün.

• Sıcak sıcak servis edin.

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