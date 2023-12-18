Çökertme Kebabı 2023’te dünyanın en iyi dana yemeği oldu

Dünya mutfağındaki yemekleri sıralamasıyla bilinen Hırvatistan merkezli TasteAtlas internet sitesi, 2023 yılının en iyi dana yemeklerini listeledi.

ÇÖKERTME KEBABI EN İYİ DANA YEMEĞİ SEÇİLDİ

Çıkan oylama sonucuna göre belirlenen listede, Türk mutfağının Muğla, Bodrum, Milas bölgesine ait olduğu bilinen Çökertme Kebabı 2023 yılının en iyi dana yemeği seçildi.

TasteAtlas, 2023’te dünyanın en iyi dana yemeği oylaması dışında, Dünyanın en iyi 100 yemeği oylaması da yaptı. Çıkan sonuçlara göre Dünyanın en iyi 100 yemeği listesine Türk mutfağından 20. sırada Cağ kebabı girdi. Zirvede ise Brezilya’nın en ünlü et yemeklerinden biri olan Picanha var.

Öte yandan sıralamanın tamamında Türk yemeklerinden 37. Sırada İskender, 38. Sırada Mantı, 60. Sırada et döner, 70. Sırada Adana kebap, 72. Sırada Mercimek çorbası, 77. Sırada Hünkar beğendi, 89. Sırada ise Tombik döner yer aldı.