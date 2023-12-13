Hamsi kayganası nasıl yapılır? Hamsi kayganası tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Hamsi kayganası nasıl yapılır? Hamsi kayganası tarifi için malzemeler neler?
MasterChef All Star’ın geçtiğimiz bölümünde kırmızı ve mavi takım hamsi düellosunda yarıştı. MasterChef All Star bölümü sonrasında yarışmada yapılan hamsi kayganası tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, hamsi kayganası nasıl yapılır? Hamsi kayganası tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan son bölümünde şefler konsept olarak hamsi düellosunu seçti. MasterChef'te yapılan hamsi kayganası tarifi merak konusu oldu. Peki, hamsi kayganası nasıl yapılır? Hamsi kayganası tarifi için malzemeler neler?

İşte hamsili kaygana tarifi…

HAMSİ KAYGANASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 4 adet yumurta

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı süt

- 1/3 demet maydanoz

- 1/3 demet dereotu

- 3 dal taze soğan

- 1 tatlı kaşığı tuz

hamsili-kaygana-tarifi.jpg

HAMSİ KAYGANASI NASIL YAPILIR?

Unu, sütü ve tuzu derin bir kabın içerisinde güzelce çırpın. Yumurtaları bu karışıma ilave ederek pürüzsüz bir kıvamda olana kadar karıştırın. İçerisine ince ince doğranmış; maydanoz, taze soğan ve dereotunu da ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin ve yağ kızınca hazırladığınız kaygana hamurundan bir kepçe alın ve tavaya yayın. Altlı üstlü çevirerek güzelce pişirin. Tüm karışımı tavaya her seferinde 1'er yemek kaşığı sıvı yağ ilave ederek bu şekilde pişirin.

Son Haberler
AKP'li Mehmet Ali Çelebi Meclis'te kürsüye çıktı küfürler havada uçuştu. İşte Meclis tutanağından diyaloğun tam metni Gündem
AKP'li Mehmet Ali Çelebi Meclis'te kürsüye çıktı küfürler havada uçuştu. İşte Meclis tutanağından diyaloğun tam metni
Silahla oynayan genç kendini vurdu Gündem
Silahla oynayan genç kendini vurdu
İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini açıkladı Spor
İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini açıkladı
Süper Lig hakemlerini federasyon Portekiz’e çağırdı Spor
Süper Lig hakemlerini federasyon Portekiz’e çağırdı
Yüzer havuzun batışını herkes kıyıdan çaresizce seyretti. 2 dev vinç sularda kayboldu Gündem
Yüzer havuzun batışını herkes kıyıdan çaresizce seyretti. 2 dev vinç sularda kayboldu
Balıkesir’de trafik kazası Gündem
Balıkesir’de trafik kazası
Kayseri Emniyeti'nden yakalama kararı olan şahıslara operasyon Gündem
Kayseri Emniyeti'nden yakalama kararı olan şahıslara operasyon