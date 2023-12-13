MasterChef All Star’ın yayınlanan son bölümünde şefler konsept olarak hamsi düellosunu seçti. MasterChef'te yapılan hamsi kayganası tarifi merak konusu oldu. Peki, hamsi kayganası nasıl yapılır? Hamsi kayganası tarifi için malzemeler neler?

İşte hamsili kaygana tarifi…

HAMSİ KAYGANASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 4 adet yumurta

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı süt

- 1/3 demet maydanoz

- 1/3 demet dereotu

- 3 dal taze soğan

- 1 tatlı kaşığı tuz

HAMSİ KAYGANASI NASIL YAPILIR?

Unu, sütü ve tuzu derin bir kabın içerisinde güzelce çırpın. Yumurtaları bu karışıma ilave ederek pürüzsüz bir kıvamda olana kadar karıştırın. İçerisine ince ince doğranmış; maydanoz, taze soğan ve dereotunu da ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin ve yağ kızınca hazırladığınız kaygana hamurundan bir kepçe alın ve tavaya yayın. Altlı üstlü çevirerek güzelce pişirin. Tüm karışımı tavaya her seferinde 1'er yemek kaşığı sıvı yağ ilave ederek bu şekilde pişirin.