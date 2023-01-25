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Hande Ataizi kimdir? Aşk-ı Memnu’nun yeni Firdevs Hanımı Hande Ataizi mi?

Aşk-ı Memnu dizisi yeniden çekileceği konuşulurken Aşk-ı Memnu için oyuncu kadrosu da yavaş yavaş tamamlanmaya başladı. Yeniden çekilecek Aşk-ı Memnu için Firdevs Hanım karakterinin Hande Ataizi olacağı iddia edildi. Peki, Hande Ataizi kimdir? Aşk-ı Memnu’nun yeni Firdevs Hanımı Hande Ataizi mi?

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 18:09
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Hande Ataizi kimdir? Aşk-ı Memnu’nun yeni Firdevs Hanımı Hande Ataizi mi?

Hande Ataizi kimdir? Aşk-ı Memnu’nun yeni Firdevs Hanımı Hande Ataizi mi?
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Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah’ın oynacağı iddialarının ardından Firdevs Hanım için de Hande Ataizi’nin oynayacağı söyleniyor. Peki, Hande Ataizi kimdir? Aşk-ı Memnu’nun yeni Firdevs Hanımı Hande Ataizi mi?

Kanal D ekranlarında 2008 yılında yayınlanan Aşkı Memnu dizisinin yeniden çekileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu kadrosuyla çok konuşulan Aşkı Memnu iddialara göre 1900’lerde çekilecek bir film olacak.

İddialara göre bir dönem televizyonlarda rüzgar estiren Aşkı Memnu dizisinde Bihter karakteri teklifi Farah Zeynep Abdullah’a gitmiş. Son olarak Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i Helin Kandemir’in oynayacağı konuşulurken Firdevs Hanım’ın Hande Ataizi olacağı söyleniyor. Peki, Aşk-ı Memnu’nun yeni Firdevs Hanımı Hande Ataizi mi?

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

Hande Ataizi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Hande Ataizi, 1996 yılında 'Mum Kokulu Kadınlar' filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla 'Altın Portakal' en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır.

Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer aldı.

Çeşitli olaylarla magazin gündeminde yer alan Hande Ataizi, Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır.

Hande Ataizi bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur.

Hande Ataizi 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada program da jüri üyeliği yapmıştır.

2012 yılında Benjamin Harvey ile evlenen Hande Ataizi, 2018’de Harvey’le yollarını ayırdı. Harvey’den Aslan Leon Harvey adında bir çocuğu var.

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