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Aşk-ı Memnu filminin Adnan Bey'i belli oldu

Aşkı Memnu'nun yeni film uyarlaması 'Bihter' de oynayacak isimler yavaş yavaş açıklanıyor. Aşk-ı Memnu'nun film versiyonu gündemi epey meşgul ediyor. Çekilecek filmde bütün karakterleri oynayacak oyuncular belli olmuştu. En son olarak Adnan bey rolünü oynayacak olan oyuncu belli oldu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 11:55
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Aşk-ı Memnu filminin Adnan Bey'i nihayet belli oldu

Aşk-ı Memnu filminin Adnan Bey'i belli oldu
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Aşkı Memnu'nun film uyarlaması 'Bihter' Netflix'te yayınlanacak. Aktarılan bilgilere göre ise filmin 15 Mart'ta sete çıkacağı konuşuluyor.. Bihter filminde,Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin canlandırdığı karakterlere hayat verecek oyuncular izleyenlerde merak uyandırıyor. Kadroda yer alan isimlerin birkaçı daha önce açıklanmıştı. en son olarak 'Adnan Bey'e hayat verecek ünlü isim belli oldu.

Filmde Bergen filmindeki başarısıyla konuşulan Farah Zeynep Abdullah "Bihter" karakterini oynayacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından Boran Kuzum'u "Behlül" karakterinde göreceğiz.

Yeni uyarlamada "Firdevs" karakterine "Camdaki Kız" dizisiyle adından söz ettiren Hande Ataizi hayat verecek.

Unutulmaz diziler arasında yer alan Aşkı Memnu'nun "Nihal"ini Hazal Kaya canlandırmıştı. Bu kez geç oyuncu Helin Kandemir'i izleyeceğiz.

Yeni uyarlamada "Matmazel" karakterine ise Ebru Özkan'ın hayat vereceği iddia ediliyor. Gözler ise Adnan Bey'i arıyor.

Daha önce Selçuk Yöntem'i izlediğimiz "Adnan Bey" karakterinde bu kez Osman Sonant'ı göreceğiz.

Fi dizisinin Sadık Murat Kolhan'ı bu kez karşımıza Aşkı Memnu'nun efsanevi kadrosundan "Adnan Bey" olarak çıkacak.

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