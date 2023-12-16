Hande Baladın müthiş oynadı. Eczacıbaşı Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya ekibi Dentil Praia ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 kazanan temsilcimiz, adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı, bu kupada dördüncü kez şampiyonluk maçına çıkacak.

Zehra Güneş'in şov yaptığı maçın set sayıları şu şekilde;

1. SET: 25-16

2. SET: 25-12

3. SET: 25-27

4. SET: 25-22

Eczacıbaşı'nın bu turnuvada daha önce 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Yarı final aşamasının diğer ayağında ise temsilcilerimizden Vakıfbank, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank ile bugün TSİ 14.30'da karşılaşacak.

TARİHTE İLK OLABİLİR!

Vakıfbank'ın turu geçip finale yükselmesi durumunda, tarihte ilk kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde iki Türk takımı karşılaşmış olacak.

Turnuvanın finali ise yarın TSİ 14.30'da oynanacak.