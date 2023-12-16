VakıfBank Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde. Tarihte bir ilk yaşanacak! Kupa Türkiye'ye gelecek

Vakıfbank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank ile karşılaştı.
Mücadeleyi 3-0 kazanan temsilcimiz, adını finale yazdırdı ve bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı'nın rakibi oldu.
Vakıfbank üst üste 3. kez, toplamda 7. kez finalde yer alacak.
Mücadelenin set sayıları şu şekilde;
1.SET 25-16
2.SET 25-23
3.SET 25-23
TARİHTE BİR İLK!
Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde ilk kez iki Türk takımı mücadele edecek.
Eczacıbaşı-VakıfBank finali yarın TSİ 14.30'da oynanacak.
Beş farkı ülke takımının şampiyon olduğu turnuvada Türkiye'de VakıfBank 4, Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 şampiyonluk sevinci yaşadı.
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