VakıfBank Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde. Tarihte bir ilk yaşanacak! Kupa Türkiye'ye gelecek

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Aslıhan Kamer Türel Caymaz
VakıfBank Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde. Tarihte bir ilk yaşanacak! Kupa Türkiye'ye gelecek
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Vakıfbank, Tianjin Bohai Bank'ı 3-0'la geçti ve adını finale yazdırdı. Tarihte ilk kez iki Türk takımı finalde karşılaşacak.

Vakıfbank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank ile karşılaştı.

Mücadeleyi 3-0 kazanan temsilcimiz, adını finale yazdırdı ve bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı'nın rakibi oldu.

Vakıfbank üst üste 3. kez, toplamda 7. kez finalde yer alacak.

Mücadelenin set sayıları şu şekilde;
1.SET 25-16
2.SET 25-23
3.SET 25-23

TARİHTE BİR İLK!
Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde ilk kez iki Türk takımı mücadele edecek.

Eczacıbaşı-VakıfBank finali yarın TSİ 14.30'da oynanacak.

Beş farkı ülke takımının şampiyon olduğu turnuvada Türkiye'de VakıfBank 4, Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 şampiyonluk sevinci yaşadı.

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