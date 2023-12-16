VakıfBank Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde. Tarihte bir ilk yaşanacak! Kupa Türkiye'ye gelecek

Vakıfbank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank ile karşılaştı.

Mücadeleyi 3-0 kazanan temsilcimiz, adını finale yazdırdı ve bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı'nın rakibi oldu.

Vakıfbank üst üste 3. kez, toplamda 7. kez finalde yer alacak.

Mücadelenin set sayıları şu şekilde;

1.SET 25-16

2.SET 25-23

3.SET 25-23

TARİHTE BİR İLK!

Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde ilk kez iki Türk takımı mücadele edecek.

Eczacıbaşı-VakıfBank finali yarın TSİ 14.30'da oynanacak.

Beş farkı ülke takımının şampiyon olduğu turnuvada Türkiye'de VakıfBank 4, Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 şampiyonluk sevinci yaşadı.