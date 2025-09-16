Hande Erçel, ‘sosyal’ liderliği bırakmıyor

atv’de 19 Eylül’de yayınlanacak ‘Aşk ve Gözyaşı’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hande Erçel, sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.

Oyuncu, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından açıklanan Ağustos ayı verilerine göre, zirveye yerleşti. Oyuncu, listede üst üste ikinci kez liderlik koltuğuna oturarak bir ilki gerçekleştirdi. Hande Erçel ile ilgili 280 bine yakın paylaşım yapılırken oyuncunun listeye girmesinde Disney Plus’ta yayınlanan ‘Aşkı Hatırla’, sevgilisi Hakan Sabancı ile ayrılığı ve izleyici karşısına çıkmak için gün sayan yeni dizisi etkili oldu.

Hande Erçel’i listede sırasıyla Özge Yağız, Burcu Özberk, Derya Pınar Ak, Gökçe Bahadır, İrem Sak, Buse Meral, Gökçe Eyüboğlu, Begüm Akkaya ve Ceyda Düvenci takip etti.

‘Ontario’nun Kırsal Alanları’ sergisi açıldı

Uluslararası tanınmış ressam Vladimir Topal’ın ‘Ontario’nun Kırsal Alanları’ adlı kişisel sergisi, Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki Evrim Sanat Galerisi’nde açıldı.

Galerinin 2025 kış sezonunun açılışını yaptığı sergi, sanatçının doğa ve nesnelere ilişkin görsel yaklaşımını yansıtan 43 tuval üzeri yağlı boya eserinden oluşuyor. Vladimir Topal’ın eserlerinde Toronto parklarının güzelliği ile GTA bölgesindeki tarım ve yeşil alanlar, doğanın dinginliğiyle birleşerek resmediliyor. Sanatçı, bugüne kadar birçok kişisel sergi ve grup sergisinde yer alarak uluslararası sanat çevrelerinde tanınan bir isim haline geldi.

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 2 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

‘Saklı Robotlar’ vizyon için gün sayıyor

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizisi ‘Pırıl’, bu kez matematiğin gizemini korumak için yepyeni bir serüvenle beyazperdeye dönüyor.

İlk filmiyle gişede büyük bir başarı yakalayıp kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Pırıl, çocuklar ve ailelerin kalbini kazanmıştı. Eğitici içeriği eğlenceli bir macerayla sunması, izleyenlerden ‘çocuklara matematiği sevdiren özel bir film’ yorumları alarak animasyon türünde fark yaratan projelerden biri olmuştu.

Matematiğin yalnızca sayılarla sınırlı olmadığını, yaratıcı düşünceyi geliştiren evrensel bir dil olduğunu vurgulayan film, her yaştan izleyiciye eğlence, kahkaha ve öğretici mesajlar sunarak sinema salonlarını doldurmaya hazırlanıyor. ‘Pırıl: Saklı Robotlar’, 29 Ekim’de vizyona girecek