Hande Erçel’i sarsan ihanet iddiası: Hakan Sabancı eski sevgilisiyle mi yakalandı?

Sevenlerini şoke eden ayrılık haberinin ardından “evlilik krizi” iddialarını, “ihanet” söylentileri takip etti.

Hakan Sabancı’nın 2018’de ilişki yaşadığı Çinli model Jocelyn Chew’in arkadaşı olduğunu iddia eden bir sosyal medya kullanıcısı, ikilinin uzun süredir görüştüğünü ve Sabancı’nın Erçel’i aldattığını ileri sürdü.

ŞU ANDA BODRUM’DALAR

Bu kişi, paylaşımında Hande Erçel’e şu sözlerle seslendi: “Senin için çok üzülüyorum. Hakan Sabancı, İstanbul’daki Bocelli konserinden çok önce eski sevgilisi Jocelyn ile seni aldatmıştı. Şimdi de Bodrum’dalar. Ayrılığın evlilik yüzünden olduğu iddiası tamamen saçmalık.”

İtalyan tenor Andrea Bocelli, Haziran 2024’te İstanbul’da sahne almış; Hande Erçel ve Hakan Sabancı konseri birlikte izlemişti.

YALANLAMA GELMİŞTİ

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın ayrılığı, oyuncunun Instagram’dan sevgilisinin fotoğraflarını silmesiyle gün yüzüne çıkmıştı.

Ayrılığın evlilik kriziyle tetiklendiği ve anne Arzu Sabancı’nın Erçel’i istemediği söylentileri yayılmıştı.

Çiftle ilgili diğer bir iddia ise ilişkinin ihanet yüzünden bittiği yönündeydi. Ancak Hakan Sabancı, kısa süre önce “Aldatmayla ilgili bir durum söz konusu değil” diyerek iddiaları yalanlamıştı.

JOCELYN CHEW KİMDİR?

15 Mayıs 1992’de Kanada’nın Vancouver şehrinde doğan Jocelyn Chew, Çinli ve İzlandalı kökenlere sahip. Modellik kariyerine 16 yaşında başlayan Chew, Singapur, Hong Kong ve Yunanistan gibi ülkelerde podyumda yer alarak global deneyim elde etti.

Büyük çıkışını, modellik temalı televizyon programı The Face’e katılarak yapan Chew, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Başarılı kariyerinin yanı sıra, dijital içerik üreticisi ve influencer kimliğiyle de dikkat çekiyor.

Jocelyn Chew’un özel hayatı, kariyeri kadar medyada yankı uyandırdı. Özellikle Amerikalı rapçi Diddy (Sean Combs) ile uzun süren ilişkisi, ABD ve Kanada basınında sıkça yer aldı. Bu ilişki, Chew’un uluslararası magazin dünyasında daha fazla tanınmasını sağladı.

Türkiye’de ise Chew’un adı 2018’de Hakan Sabancı ile gündeme geldi. O dönemde Kapadokya’da tatilde görüntülenen ikili, ilişkilerini resmi olarak doğrulamamıştı. Yine de bu birliktelik, magazin dünyasında uzun süre konuşuldu.

Jocelyn Chew, özellikle Instagram’da oldukça aktif. Fit görünümü, seyahat odaklı içerikleri ve moda tarzıyla genç kitlelerin ilgisini çekiyor. Yüz binlerce takipçisi olan Chew, sosyal medya gücünü kariyerine yansıtarak dijital dünyada etkisini sürdürüyor.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in ayrılığı sonrası adı tekrar gündeme gelen Jocelyn Chew, henüz bir açıklama yapmadı.

Ancak geçmiş ilişkileri, modellik kariyeri ve dijital dünyadaki etkisiyle Chew, hem uluslararası alanda hem de Türkiye’de yakından takip edilen bir isim oldu.

