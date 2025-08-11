Hande Erçel’den 4 yıl sonra bir ilk

Oyuncu Hande Erçel, hem rol aldığı yapımlar hem de özel hayatıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından açıklanan Temmuz ayı verilere göre, kadın oyuncular arasında ilk sırada Hande Erçel yer aldı. Hande Erçel’in Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı ‘Aşkı Hatırla’ dizisi, 18 Haziran’da Disney Plus’ta yayınlanmıştı. Listede olmasında dizinin büyük payı var. Hakkında 257 binden fazla paylaşım yapılan oyuncu, zaman zaman bu listeye girse de 4 yıl sonra ilk kez zirveye yerleşti. Hande Erçel, en son bu listede Ağustos 2021’de zirvenin sahibi olmuştu. O dönemde Erçel’in, Kerem Bürsin ile başrolde oynadığı ‘Sen Çal Kapımı’ (FOX TV) dizisinin 2. sezonu yayınlanıyordu.

Hande Erçel’i listede sırasıyla Cemre Baysel, Devrim Özkan, Burcu Özberk, Derya Pınar Ak, Gonca Vuslateri, Gökçe Bahadır, Eslem Akar, Begüm Akkaya ve Seren Şirince takip etti.

Mabel Matiz’den rekor üstüne rekor

Türk Pop Müziği’nin en özgün isimlerinden Mabel Matiz, dijital platformlardaki büyük başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mabel Matiz’in 2023’te yayınladığı 5. stüdyo albümü ‘Fatih’, kısa sürede 400 milyon dinlenmeyi aşarak Spotify’da en çok dinlenen ilk 3 Türkçe pop albümü arasına adını yazdırdı. Öte yandan birinci sırada yine başka bir Mabel Matiz albümü var. 2018 yılında yayınlanan ve çıktığı günden bu yana Spotify’da her yıl en çok dinlenen Türkçe pop albümü ünvanını elinde bulunduran ‘Maya’, toplamda 510 milyon dinlenmeyle Spotify’da Türkçe pop tarihinin en çok dinlenen albümü olma ünvanını bu yıl da korudu. Mabel Matiz bu başarısıyla yalnızca popülerliğini değil, aynı zamanda Türkçe pop müziğe katkısını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Güncel Spotify verilerine göre; Sezen Aksu, Tarkan, Simge ve Gülşen gibi isimler de Spotify’da en çok dinlenen sanatçılar arasında yer alıyor.

Yeni düetinin müjdesini verdi

Eurovision’da 2016 ve 2019’da San Marino adına yarışan Serhat Hacıpaşalıoğlu, Eurovision sahnesine olan özlemini dile getirdi: “Türkiye yıllardır katılmıyor ama çok sevilen bir ülke. Kendi bayrağımızla o sahneye çıkmak büyük onur. Tekrar katılırsak, seve seve temsil ederim.”

Hadise ve Jennifer Lopez gibi isimlerin sahne kostümleri hakkında yapılan eleştirileri doğru bulmayan sanatçı, şov dünyasının kurallarına dikkat çekti: “Sanatçı sahnede estetik ve yaratıcılık sergilemek zorunda. Mayo yıllardır kullanılıyor, belki artık başka bir şey denenebilir ama eleştiriler yersiz.”

Sanatçı, Ekim ayında çıkacak yeni düetinin müjdesini verdi: “Yaşar’la çok güzel bir uyum yakaladık. Şarkının prodüksiyonunu İsveç’te yapıyoruz. Müzikseverler çok beğenecek.”